Тала Нещадимова ответила, когда в Псковской области начнется потепление

Хотя в ближайшие дни Псковскую область ждут сильные снегопады и морозы до -22 градусов, в долгосрочной перспективе зима, скорее всего, ослабит хватку. Как пояснила начальник Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо‑Западное УГМС» Тала Нещадимова, уже к концу февраля можно будет точнее спрогнозировать мартовскую погоду — с большей долей вероятности она окажется весенней.

«Если говорить о статистике, то март в последние годы — более весенний месяц, чем зимний. Вероятность того, что зима продолжится в марте, меньше. Пока мы рассчитываем на ослабевание сибирского максимума — он скроется в Сибири. И всё‑таки уже будет оказывать влияние западно‑восточный перенос. А это циклоны: положительные температуры в тёплом секторе, отрицательные — в тыловой части. Но пока мы ждём 18–19 числа, когда будет понятно, насколько изменится процесс. Какая воздушная масса придёт — и тогда, после 18–19 февраля, можно будет давать более или менее прогнозы с хорошей оправдываемостью», — рассказала Тала Нещадимова.