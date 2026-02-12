Дегустацию картофеля провели на сельскохозяйственном семинаре в псковской деревне Родина

Сельскохозяйственный семинар «Новые сорта и гибриды овощных культур и картофеля, система ухода», организованный филиалом Россельхозцентра по Новгородской и Псковской областям, прошел в псковской деревне Родина 10 февраля. Семинар организовали в формате круглого стола, общее количество участников составило 62 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в Территориальном отделе по Псковской области РСХЦ.

Фото здесь и далее: Территориальный отдел по Псковской области РСХЦ

Открыл мероприятие руководитель филиала Россельхозцентра Андрей Матов, который пожелал всем присутствующим плодотворной работы.

С приветствием к участникам семинара обратился заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Александр Шмелев, он доложил информацию по урожайности картофеля и овощей в Псковской области в 2025 году, поделился планами работы на 2026 год. Озвучил меры поддержки в отрасли «растениеводство» в 2026 году и условиях получения субсидий.

Продолжило мероприятие выступление заместителя директора Псковского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Александра Степина. Также были представлены доклады коллег из Твери и Великих Лук.

На семинаре обсуждались вопросы возделывания картофеля и овощей, системы защиты посадок от вредителей, болезней и сорной растительности, выбора качественного семенного материала, выбора средств защиты и удобрений. Также рассказывали о препаратах производства ФГБУ «Россельхозцентр», поднимались вопросы агрострахования урожая с государственной поддержкой.

Была проведена дегустация сортов картофеля селекции Федерального исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха. Все желающие смогли оценить вкус и рассыпчатость клубней картофеля.

При подведении итогов семинара руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Новгородской и Псковской областям Андрей Матов поблагодарил за внимание всех присутствующих на семинаре. Напомнил сельхозтоваропроизводителям области, представителям фирм и учебных учреждений о возможных направлениях сотрудничества с филиалом ФГБУ «Россельхозцентр».

В ходе семинара было принято решение о закладке демонстрационных площадок овощных культур фирмы СеДеК и новых перспективных сортов картофеля отечественной селекции и о закладке демонстрационных опытов с микробиологическим удобрением комплексного действия Азолен, Ж, жидким комплексным удобрением на основе природных гуминовых кислот с микро- и макроэлементами Гумат+7 «Здоровый урожай» и органоминеральным удобрением Мультимолиг, с целью внедрения препаратов в систему возделывания овощных культур и картофеле на территории Новгородской и Псковской областей.



