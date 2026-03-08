Михаил Ведерников: Женщины гордость и символ нашей страны

С Международным женским днем поздравил псковичек губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«От всей души поздравляю вас с самым светлым весенним праздником – Международным женским днём! Вы приносите в мир грацию и гармонию, дарите жизнь и наполняете её смыслом. Вы гордость и символ нашей великой страны. Оставаясь женственными и любящими, вы ярко проявляете себя во многих сферах, которые держатся на вашей доброте, женской мудрости и внутренней силе. Мы всегда будем делать всё возможное, чтобы, вы, наши любимые женщины, чувствовали поддержку, были в безопасности и комфорте. Искренне поздравляю вас с праздником! Пусть в вашей душе всегда царит весна, а в жизни будет как можно больше поводов для радости и улыбок!» - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, сегодня во всем мире отмечается Международный женский день.