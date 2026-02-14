Сугробы побили вековой рекорд: в Великих Луках высота снега достигла 68 см

Нынешняя зима в Великих Луках войдет в историю метеорологических наблюдений: высота снежного покрова в городе достигла 68 сантиметров, что является абсолютным рекордом за все время инструментальных наблюдений, которые ведутся здесь с 1881 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.



Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

О новом достижении природы сообщил метеоролог-любитель Александр Кузьмин. Предыдущий максимум держался более 30 лет — с февраля 1994 года, когда сугробы в городе выросли до 58 сантиметров. Таким образом, текущий показатель превышен почти на 10 сантиметров.

Специалисты связывают аномальное снегонакопление со стечением сразу нескольких климатических факторов:

Повышенная циклоническая активность (усиленная частота прохождений циклонов через территорию - ред.), характерная для первой половины метеорологической зимы (с 28 ноября по 4 февраля); Отсутствие оттепелей с 27 декабря, которое способствовало сохранению и накоплению снега; Столкновение воздушных масс Сибирского антициклона и южного Балканского циклона, вызывающее обильные снегопады в зоне соприкосновения; Блокирование теплого атлантического воздуха Сибирским антициклоном, что привело к закрытию привычного западного переноса и интенсивным снегопадам. Так, 28 января 2026 года в городе выпало 18 сантиметров снега за сутки.

Важно отметить, что высота снежного покрова измеряется на ровных участках местности, без переметов. Сугробы, образованные ветром или коммунальными службами, в расчет не принимаются.

При этом на полях и в лесах юга Псковской области высота снега достигает до 90 сантиметров.

Ранее к наиболее снежным в истории Великих Лук относились зимы 1966, 1994, 2010, 2011 и 2016 годов.

Напомним, в конце января, согласно данным местного любителя метеорологии, который проанализировал данные метеонаблюдений, в Великих Луках нынешняя зима стала самой снежной за последние 32 года. На тот момент, высота снежного покрова составила 49 сантиметров.