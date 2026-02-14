 
Общество

Сугробы побили вековой рекорд: в Великих Луках высота снега достигла 68 см

0

Нынешняя зима в Великих Луках войдет в историю метеорологических наблюдений: высота снежного покрова в городе достигла 68 сантиметров, что является абсолютным рекордом за все время инструментальных наблюдений, которые ведутся здесь с 1881 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.


Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

О новом достижении природы сообщил метеоролог-любитель Александр Кузьмин. Предыдущий максимум держался более 30 лет — с февраля 1994 года, когда сугробы в городе выросли до 58 сантиметров. Таким образом, текущий показатель превышен почти на 10 сантиметров.

Специалисты связывают аномальное снегонакопление со стечением сразу нескольких климатических факторов:

  1. Повышенная циклоническая активность (усиленная частота прохождений циклонов через территорию - ред.), характерная для первой половины метеорологической зимы (с 28 ноября по 4 февраля);
  2. Отсутствие оттепелей с 27 декабря, которое способствовало сохранению и накоплению снега;
  3. Столкновение воздушных масс Сибирского антициклона и южного Балканского циклона, вызывающее обильные снегопады в зоне соприкосновения;
  4. Блокирование теплого атлантического воздуха Сибирским антициклоном, что привело к закрытию привычного западного переноса и интенсивным снегопадам. Так, 28 января 2026 года в городе выпало 18 сантиметров снега за сутки.

Важно отметить, что высота снежного покрова измеряется на ровных участках местности, без переметов. Сугробы, образованные ветром или коммунальными службами, в расчет не принимаются.

При этом на полях и в лесах юга Псковской области высота снега достигает до 90 сантиметров.

Ранее к наиболее снежным в истории Великих Лук относились зимы 1966, 1994, 2010, 2011 и 2016 годов.

Напомним, в конце января, согласно данным местного любителя метеорологии, который проанализировал данные метеонаблюдений, в Великих Луках нынешняя зима стала самой снежной за последние 32 года. На тот момент, высота снежного покрова составила 49 сантиметров.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026