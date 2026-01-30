В Великих Луках установлен исторический рекорд по высоте снежного покрова

Согласно данным местного любителя метеорологии, который проанализировал данные метеонаблюдений, в Великих Луках нынешняя зима стала самой снежной за последние 32 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Фото: Администрация города Великие Луки

По информации метеостанции, на 9:00 29 января высота снежного покрова составила 49 см. Позднее выпало ещё около 2 см снега, и в настоящий момент высота сугробов достигла 51 см.

Для сравнения: предыдущий январский рекорд был зафиксирован 1 января 2011 года, когда высота снежного покрова составляла 46 см. До 28 января 2026 года именно этот показатель считался максимальным для января.

При этом данные на специализированных климатических сайтах охватывают период 1881–2010 годов, поэтому рекорд 2011 года там отсутствует — он выходит за рамки статистической выборки.

Важно отметить, что нынешняя зима является самой снежной с января–февраля 1994 года. Более того, январь текущего года стал самым снежным по высоте сугробов за весь период инструментальных метеонаблюдений, ведущихся с 1881 года.

Специалист подчёркивает: рекорд установлен не по количеству выпавших осадков, а именно по высоте снежного покрова. По объёму осадков за месяц экстремальных значений не зафиксировано.