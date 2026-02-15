Сотрудники МЧС Псковской области провели рейд по пожарной безопасности в регионе

Очередной профилактический рейд, направленный на предупреждение пожаров и снижение числа погибших на пожарах, проведен в населенных пунктах региона сотрудниками главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями органов внутренних дел, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: МЧС Псковской области

В ходе рейда население проинформировано о соблюдении требований пожарной безопасности и правилах эксплуатации отопительных приборов и устройств в быту. Доведены обстановка с пожарами, причины и факторы, сопутствующие последствиям пожаров.

Гражданам были вручены листовки и памятки противопожарной направленности.