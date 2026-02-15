 
Общество

Город Дно Псковской области вошёл в список самых морозных точек Северо-Запада

0

Город Дно Псковской области вошёл в список самых морозных точек Северо-Запада. Об этом пишет «Метеодневник Новости погоды» в Telegram-канале.

Фото: «Метеодневник Новости погоды» / Telegram-канал

В Санкт-Петербурге на ИЦП воздух остыл до -23,6 градусов, это минимум зимы 2025/2026, а в черте Санкт-Петербурга отмечалась температура -26,3 градусов (АМС Лисий Нос). Это значение является критерием НГЯ по сильному морозу.

В Лодейном Поле (восток Ленинградской области) минимум составил -32,0 градусов, в городе Дно (северо-восток Псковской области) минимальная температура составила -29,5 градусов. На юго-востоке Карелии на метеостанции города Пудож воздух выхолодился до -34,2 градусов. А в Архангельской области и Республике Коми температуры на многих метеостанциях достигли -38 градусов.
 
В ближайшие несколько суток морозная погода продолжит оказывать влияние на регионы Северо-Запада, а затем и Центральной полосы России. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026