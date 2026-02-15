Город Дно Псковской области вошёл в список самых морозных точек Северо-Запада. Об этом пишет «Метеодневник Новости погоды» в Telegram-канале.

Фото: «Метеодневник Новости погоды» / Telegram-канал

В Санкт-Петербурге на ИЦП воздух остыл до -23,6 градусов, это минимум зимы 2025/2026, а в черте Санкт-Петербурга отмечалась температура -26,3 градусов (АМС Лисий Нос). Это значение является критерием НГЯ по сильному морозу.

В Лодейном Поле (восток Ленинградской области) минимум составил -32,0 градусов, в городе Дно (северо-восток Псковской области) минимальная температура составила -29,5 градусов. На юго-востоке Карелии на метеостанции города Пудож воздух выхолодился до -34,2 градусов. А в Архангельской области и Республике Коми температуры на многих метеостанциях достигли -38 градусов.



В ближайшие несколько суток морозная погода продолжит оказывать влияние на регионы Северо-Запада, а затем и Центральной полосы России.