К 8 Марта через пункты пропуска в Псковской области ввезено более 90 млн импортных цветов

В период с 23 февраля по 5 марта инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 94,3 миллиона штук срезанных цветов. В преддверии Международного женского дня через пункты пропуска на границе Псковской области традиционно вырос грузопоток импортных цветов. Основной поток продукции поступает в Россию из Латвии и Литвы, однако география происхождения самих растений значительно шире, сообщили в ведомстве.

Тюльпаны, розы, гвоздики, хризантемы, альстромерии, гипсофилы, герберы и ирисы были выращены в Нидерландах, Эквадоре и Кении. Ввезенный объем импортных партий прошел лабораторные исследования в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Экспертиза подтвердила 37 случаев заражения цветов 4 видами карантинных объектов: западным цветочным и томатным трипсами, табачной белокрылкой и возбудителем белой ржавчины хризантем. 17,4 тысячи штук зараженных цветов направлены на уничтожение.

Все партии цветов, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС, были отправлены в адреса получателей.

Напомним, к 8 Марта через российскую таможню ежесуточно проходит свыше 350 тонн свежих цветов.