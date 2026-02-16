Встречу студентов и бизнеса организовало псковское отделение «Деловой России»

Встреча проекта «Без галстуков», организованная Псковским региональным отделением «Деловой России», прошла в креативном пространстве «Лофт» в Пскове 10 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Фото здесь и далее: Михаил Екимов

Во встрече участвовали студенты Института права, экономики и управления Псковского государственного университета и представители бизнес-сообщества.

Мероприятие прошло в рамках проекта псковского отделения «Деловой России» «Без галстуков». Это формат живого диалога, где опытные управленцы говорят с молодежью на равных, без лекций и официальных сценариев.

В числе спикеров встречи были региональный управляющий Альфа-Банком в Псковской области Ирина Баранова и директор типографии «Гименей» Александр Скоробогатов.

«Студенты не стеснялись и спрашивали о том, что действительно важно в будущей карьере. Спикеры вспоминали первые шаги, первые ошибки, моменты отчаяния и то, что заставляло не опускать руки. Главный вывод вечера: успех — это не прямая линия вверх. Это гибкость, умение общаться и вера в свое дело. Благодарим спикеров за открытость, студентов за живые вопросы, а «Деловую Россию» за перезапуск проекта», - отметили организаторы.