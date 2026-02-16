 
Общество

Встречу студентов и бизнеса организовало псковское отделение «Деловой России»

0

Встреча проекта «Без галстуков», организованная Псковским региональным отделением «Деловой России», прошла в креативном пространстве «Лофт» в Пскове 10 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Фото здесь и далее: Михаил Екимов

Во встрече участвовали студенты Института права, экономики и управления Псковского государственного университета и представители бизнес-сообщества.

Мероприятие прошло в рамках проекта псковского отделения «Деловой России» «Без галстуков». Это формат живого диалога, где опытные управленцы говорят с молодежью на равных, без лекций и официальных сценариев.

В числе спикеров встречи были региональный управляющий Альфа-Банком в Псковской области Ирина Баранова и директор типографии «Гименей» Александр Скоробогатов.

 

«Студенты не стеснялись и спрашивали о том, что действительно важно в будущей карьере. Спикеры вспоминали первые шаги, первые ошибки, моменты отчаяния и то, что заставляло не опускать руки. Главный вывод вечера: успех — это не прямая линия вверх. Это гибкость, умение общаться и вера в свое дело. Благодарим спикеров за открытость, студентов за живые вопросы, а «Деловую Россию» за перезапуск проекта», - отметили организаторы.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026