Депутаты совместно с жителями региона приняли участие в акции «Час для Победы»

Мотобуксировщики, приобретённые в рамках акции «Час для Победы», направлены в зону проведения специальной военной операции. Технику военнослужащим в преддверии Дня защитника Отечества передали вице-спикеры Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, Игорь Дитрих и Армен Мнацаканян, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов
Инициатором акции стало общественное движение «Народный фронт» при участии партии «Единая Россия»: поддержка бойцов СВО и членов их семей – одно из важных направлений «Народной программы» партии. Инициатива нашла живой отклик у жителей региона – сотрудники организаций, учреждений и предприятий сделали пожертвования, равные стоимости одного своего рабочего часа, и менее чем за два месяца было собрано более 700 тысяч рублей.
Представитель войсковой части поблагодарил жителей региона и депутатов за адресную и оперативную помощь – заявка на необходимые в зимнее время мотобуксировщики поступила от самих военнослужащих.
Армен Мнацаканян и Виктор Остренко также выразили надежду, что помощь псковичей ускорит приближение победы, поблагодарили бойцов псковского гарнизона за служение Родине и поздравили с наступающим Днём защитника Отечества.
Акция «Час для Победы» будет проходить до завершения специальной военной операции. Принять в ней участие может любой трудовой коллектив из любого муниципального образования области.
