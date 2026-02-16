Депутаты совместно с жителями региона приняли участие в акции «Час для Победы»

Мотобуксировщики, приобретённые в рамках акции «Час для Победы», направлены в зону проведения специальной военной операции. Технику военнослужащим в преддверии Дня защитника Отечества передали вице-спикеры Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, Игорь Дитрих и Армен Мнацаканян, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Инициатором акции стало общественное движение «Народный фронт» при участии партии «Единая Россия»: поддержка бойцов СВО и членов их семей – одно из важных направлений «Народной программы» партии. Инициатива нашла живой отклик у жителей региона – сотрудники организаций, учреждений и предприятий сделали пожертвования, равные стоимости одного своего рабочего часа, и менее чем за два месяца было собрано более 700 тысяч рублей.

«Цель нашей акции – объединить усилия всех, кто хочет помочь нашим землякам, участвующим в специальной военной операции. Как в годы Великой Отечественной войны люди в тылу объединялись, чтобы построить танки и самолёты и таким образом помочь своим землякам на фронте, так и сегодня "на гражданке" мы чувствуем единение с теми, кто защищает национальные интересы на линии боевого соприкосновения», – поделился Виктор Остренко.

Представитель войсковой части поблагодарил жителей региона и депутатов за адресную и оперативную помощь – заявка на необходимые в зимнее время мотобуксировщики поступила от самих военнослужащих.

«Современные реалии требуют больших вложений в проведение военных операций. Ещё пять-десять лет назад мы и помыслить не могли о квадрокоптерах, а сегодня боевые действия держатся на беспилотной авиации – это и разведка, и нанесение поражения противнику. Мотобуксировщиками при установке дополнительного оборудования тоже можно управлять на удалении и без потерь личного состава перевозить боеприпасы, медикаменты, продовольствие и транспортировать раненых», – рассказал об использовании полученной техники военнослужащий.

«Эта техника – небольшой вклад жителей Псковской области в нашу общую Победу. Вы – настоящие герои, возвращайтесь домой живыми и здоровыми», – обратился к участникам специальной военной операции вице-спикер Игорь Дитрих.

Армен Мнацаканян и Виктор Остренко также выразили надежду, что помощь псковичей ускорит приближение победы, поблагодарили бойцов псковского гарнизона за служение Родине и поздравили с наступающим Днём защитника Отечества.

Акция «Час для Победы» будет проходить до завершения специальной военной операции. Принять в ней участие может любой трудовой коллектив из любого муниципального образования области.