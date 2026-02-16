 
Общество

«Беседка»: Спонтанное проявление доброты как профессиональный навык

Слушайте завтра, 17 февраля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Радиослушателей ждет необычный и очень важный разговор — о доброте, а поводом для такой темы послужил тот факт, что как раз завтра будет отмечаться 
Международный день спонтанного проявления доброты. 

В качестве ведущей программы будет дебютировать блогер Псковской Ленты Новостей, психолог-травматерапевт, волонтёр «горячей линии» психологической поддержки Российского Красного Креста Наталья Старосельская. Для разговора о феномене спонтанной доброты, о доброте, которая становится призванием, и о психологии волонтерской работы она пригласила председателя регионального отделения РКК Валерию Мишакову, а также профессиональных психологов и волонтеров отделения: Елену Гончар, Ольгу Федорову и Дарью Чернову. 

Сегодня в России зарегистрировано уже 9 миллионов волонтёров. Что движет этими людьми? Сколько сейчас психологов-волонтёров числится в Псковском региональном отделении РКК? В каких направлениях психологи сегодня особенно нужны? Почему запрос на психологическую поддержку с каждым годом только растет? Куда обращаться психологам, которые хотят стать волонтерами РКК?

Об этом и не только — в 08.30. Повтор в 18.35. Видеотрансляция из студии будет доступна на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

