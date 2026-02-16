 
Общество

Областной суд отказал псковичу в восстановлении срока принятия наследства после погибшего сына-участника СВО

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, которым местному жителю было отказано в восстановлении пропущенного срока для принятия наследства после смерти сына — участника специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Истец обратился в Псковский городской суд с требованием восстановить пропущенный срок, ссылаясь на два основных обстоятельства: он не был своевременно осведомлен о гибели сына, а также указал на проблемы со здоровьем.

В ходе рассмотрения дела, суд не усмотрел в предоставленных истцом медицинских документах обстоятельств, препятствовавших ему в установленный срок обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Также суд принял во внимание, что наличие близкого родства между наследодателем и наследником предполагает поддержание родственных связей, что обуславливает возможность своевременно узнать о смерти наследника.

Нежелание лица, претендующего на восстановление срока для принятия наследства, поддерживать родственные отношения с наследодателем, отсутствие интереса к его судьбе не может быть отнесено к уважительным причинам пропуска срока для принятия наследства.

Кроме того, судом первой инстанции по другому гражданскому делу было установлено отсутствие доказательств того, что истец занимался содержанием, воспитанием, нравственным и духовным развитием сына, что послужило основанием для лишения его права на выплаты в связи с гибелью военнослужащего.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, Псковским областным судом решение Псковского городского суда об отказе в удовлетворении исковых требований оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

