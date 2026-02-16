Судьи из Псковской области получили новые должности

Указом президента Российской Федерации от 16 февраля 2026 года № 93 произведены кадровые назначения в судейском корпусе псковского региона. Трое представителей псковской судебной системы займут новые ответственные посты, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

На повышение уходит судья Псковского областного суда Галина Малыгина. Указом главы государства она назначена судьей Третьего кассационного суда общей юрисдикции.

Заместителем председателя Псковского городского суда на шестилетний срок полномочий назначена Надежда Прокофьева. Судьей Арбитражного суда Псковской области назначена Кристина Самсонова.