 
Общество

Судьи из Псковской области получили новые должности

0

Указом президента Российской Федерации от 16 февраля 2026 года № 93 произведены кадровые назначения в судейском корпусе псковского региона. Трое представителей псковской судебной системы займут новые ответственные посты, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

На повышение уходит судья Псковского областного суда Галина Малыгина. Указом главы государства она назначена судьей Третьего кассационного суда общей юрисдикции.

Заместителем председателя Псковского городского суда на шестилетний срок полномочий назначена Надежда Прокофьева. Судьей Арбитражного суда Псковской области назначена Кристина Самсонова.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026