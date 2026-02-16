 
Общество

Умер актер из «Крестного отца» и «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль

0

На 96-м году жизни умер оскароносный американский актер Роберт Дюваль, сообщает телеканал из США CNN.

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Актер скончался в своем доме в Мидлберге, штат Вирджиния, в воскресенье, 15 февраля.

Роберт Дюваль наиболее известен по ролям в фильмах «Крестный отец» и «Крестный отец 2», где он сыграл консильери и адвоката семьи Корлеоне Тома Хагена, а также «Апокалипсис сегодня», где актер исполнил роль подполковника Килгора, произнесшего ставшую знаменитой фразу «я люблю запах напалма по утрам», пишет РБК.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026