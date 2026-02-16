Умер актер из «Крестного отца» и «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль

На 96-м году жизни умер оскароносный американский актер Роберт Дюваль, сообщает телеканал из США CNN.

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Актер скончался в своем доме в Мидлберге, штат Вирджиния, в воскресенье, 15 февраля.

Роберт Дюваль наиболее известен по ролям в фильмах «Крестный отец» и «Крестный отец 2», где он сыграл консильери и адвоката семьи Корлеоне Тома Хагена, а также «Апокалипсис сегодня», где актер исполнил роль подполковника Килгора, произнесшего ставшую знаменитой фразу «я люблю запах напалма по утрам», пишет РБК.