С 1 марта россиянам будет грозить штраф до 700 тысяч рублей за борщевик на участке

Владельцам земельных участков в России с 1 марта может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«В России с 1 марта владельцы земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств, согласно статье 8.7 КоАП РФ, будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями. Для физических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 до 700 тысяч рублей», - сказал Кошелев.

Парламентарий добавил, что регионы РФ смогут самостоятельно определить размеры штрафов, кроме того, региональные власти смогут установить собственный перечень таких растений, пишет РИА Новости.

«Закон не предписывает один-единственный метод борьбы, например, тотальную химическую обработку. Он разрешает все не запрещенные способы, включая биологические, то есть использование насекомых-хищников, поедающих вредителей. Это открывает дорогу для современных, научно обоснованных стратегий интегрированной борьбы: агротехнических, химических, биологических, механических», - подчеркнул он.

Кошелев отметил, что новая норма является частью более широких изменений в законодательство об охране земель.

«Закон направлен на борьбу с распространением инвазивных растений, которые наносят значительный ущерб сельскому хозяйству, экологии и здоровью людей», - заключил он.

Президент России Владимир Путин 31 июля 2025 года подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, которые наносят ущерб окружающей среде. В настоящее время борьба с произрастанием сорных растений регулируется только в отношении сельскохозяйственных земель.