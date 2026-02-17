Зампредседателя Псковского гарнизонного военного суда получил пост в Калининграде

Заместитель председателя Псковского гарнизонного военного суда Сергей Ювченко назначен судьей Балтийского флотского военного суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском гарнизонном военном суде.

«Указом президента Российской Федерации от 16 февраля 2026 года № 93 "О назначении судей федеральных судов" заместитель председателя Псковского гарнизонного военного суда Ювченко С. В. назначен судьей Балтийского флотского военного суда», - говорится в сообщении.

Напомним, Сергей Ювченко занимал должность заместителя председателя Псковского гарнизонного военного суда с января 2024 года.