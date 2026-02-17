 
Общество

«Кузница»: Перспективы развития псковского аэропорта

Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения. 

Сегодня мы вновь поговорим про перспективы развития псковского аэропорта. Совсем недавно был День гражданской авиации. Также появились позитивные новости про возведение нового терминала прилета. Все, кто летал из нашей воздушной гавани, понимает: старое здание аэровокзала устарело морально и физически, оно поддерживается в рабочем состоянии, но время идет вперед. Ранее, мы помним, в псковский аэропорт поступило новое оборудование, которое позволяет сажать самолёты в не самых простых погодных условиях. И, казалось бы, все замечательно. Тем не менее есть и задержки рейсов, и пока не самая большая география полетов. Аэропорт – это воздушные ворота в Псковскую область: это удобно псковичам, гостям нашего региона, важно для развития туризма и бизнеса в целом. Время сложное, и возможно ли сейчас вообще говорить про развитие перелетов? Или пока речь идет о сохранении того, что есть?

Эту тему Любовь Кузнецова обсудит с генеральным директором Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артемом Тарасовым. Начало программы в 13.04. Телефон прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию из студии, как обычно, можно посмотреть в группе Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте». 

