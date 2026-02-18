 
Общество

В третий день Масленичной недели положено идти к тёще на блины

0

Масленичная неделя набирает обороты, и сегодня, в среду, наступает один из самых душевных и «вкусных» дней — «Лакомка». По старинной традиции, именно в этот день зятья отправляются в гости к тёщам на блины.

​Этот обычай — не просто повод плотно пообедать. Визит «к тёще на блины» всегда считался важным ритуалом для укрепления родственных связей.

Считалось,что чем богаче стол и радушнее приём, тем выше ценит тёща своего зятя. Через заботу о муже своей дочери женщина закладывает фундамент мира и согласия в молодой семье. Каждая хозяйка в этот день старается удивить гостя: блины пшеничные, гречневые, с припёком, с икрой или домашним вареньем.

В старину говорили, что если тёща ласкова с зятем на «Лакомку», то и весь год в семьях будет царить взаимопонимание, а ссоры обойдут дом стороной.
 

