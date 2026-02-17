 
Общество

Для Новоржева разработали новые муралы

Новые муралы, разработанные методистом Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса Полиной Чистяковой, могут появиться в Новоржеве, сообщила глава Новоржевского округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Проект серии муралов «Культурный код Новоржевской земли», разработанный Полиной Чистяковой, стал победителем заочного этапа I Всероссийского конкурса «Сила традиций».

«Это значимое достижение особенно ценно. Предложенный проект - это ещё одно подтверждение творческого потенциала наших жителей и их вклада в сохранение и развитие культурного наследия Новоржевской земли», - отметила глава.

Ранее Полина Чистякова разработала проект входной группы для Новоржева.

«Оба проекта обязывают всех нас приложить максимум усилий и воплотить в жизнь, делая наш город привлекательным и красивым», - подчеркнула Любовь Трифонова.

