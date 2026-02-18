Блины как элемент семейной культуры

Особое место в меню на масленичной неделе занимают блины. Этот традиционный русский продукт давно стал символом домашнего тепла и уюта. Готовятся блины по старинным рецептам, передаваемым из поколения в поколение.

В семейном кафе «Соль» каждый гость может выбрать понравившийся вариант начинки, тем более, что в этом году они еще более изысканные, чем в прошлом!

