Псковичку осудят за кражу продуктов и горшка с цветком «Розы Кордана»

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, совершившей кражу продуктов питания и цветка в горшке «Розы Кордана», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В декабре 2025 года женщина с мужем направилась в магазин самообслуживания, чтоб купить продукты питания. Придя в магазин, они взяли покупательскую тележку, в которую поставили черный пакет и направились выбирать товары. С собой у женщины были деньги чтоб купить продукты, но она хотела сэкономить и часть решила похитить. Убедившись, что супруг и иные лица на нее не смотрят, она взяла с полки две баночки морского коктейля и положила в черный пакет.

Затем она с супругом направилась в другие отделы магазина, где часть товара она положила в покупательскую тележку, а часть, пока не видит муж, в черный пакет. Так, в пакете женщины оказались: баночка консервированного тунца, кофе, сыр, масло и настойка.

На кассе они оплатили товары, которые выбрали, а товары которые были в пакете оплачивать женщина не стала. На выходе из магазина женщина увидела стеллаж с цветами, и решила похитить какие-либо цветы. Она выбрала розы и, убедившись что за ней никто не наблюдает, взяла горшок и направилась к выходу.

Всего женщина украла товаров на сумму 2600 рублей.

Муж женщины очень удивился, когда к ним домой пришли сотрудники полиции и сообщили, что его жена похитила продукты питания. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.