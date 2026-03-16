 
Общество

Стало известно, в какие дни псковичи могут обратиться к депутатам Собрания на этой неделе

0

На этой неделе жители Псковской области могут задать вопросы и внести предложения на приемах у председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, его заместителя Александра Братчикова и депутата Елены Лунгу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. 

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Александр Братчиков примет жителей округа №3 — южной части Ближнего Завеличья, района завода Радиодеталей и части города Пскова — 17 марта, во вторник, с 10 00 до 12 00. 

Елена Лунгу примет жителей округа №2 — района Запсковье и части города Пскова — 18 марта, в среду, с 10 00 до 12 00. 

Александр Котов примет жителей округа №8 — Дновского, Плюсского, Порховского и Стругокрасненского округов — 19 марта, в четверг, с 10 00 до 12 00.

Приёмы проходят в очном формате в общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, дом 9. Также жители могут обратиться в режиме онлайн по телефону: 8 (8112) 66-25-12.

Для участия необходима предварительная запись.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Братчиков Александр Николаевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Лунгу Елена Сергеевна

Депутат Псковского областного Собрания, участковый терапевт Псковской межрайонной больницы

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026