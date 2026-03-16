Стало известно, в какие дни псковичи могут обратиться к депутатам Собрания на этой неделе

На этой неделе жители Псковской области могут задать вопросы и внести предложения на приемах у председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, его заместителя Александра Братчикова и депутата Елены Лунгу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Александр Братчиков примет жителей округа №3 — южной части Ближнего Завеличья, района завода Радиодеталей и части города Пскова — 17 марта, во вторник, с 10 00 до 12 00.

Елена Лунгу примет жителей округа №2 — района Запсковье и части города Пскова — 18 марта, в среду, с 10 00 до 12 00.

Александр Котов примет жителей округа №8 — Дновского, Плюсского, Порховского и Стругокрасненского округов — 19 марта, в четверг, с 10 00 до 12 00.

Приёмы проходят в очном формате в общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, дом 9. Также жители могут обратиться в режиме онлайн по телефону: 8 (8112) 66-25-12.

Для участия необходима предварительная запись.