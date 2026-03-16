 
Общество

Telegram оштрафован в РФ на 35 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Таганский суд Москвы признал виновным мессенджер Telegram в неудалении запрещенного в РФ контента.

«Назначить Telegram Messenger Inc. административное наказание в виде штрафа на общую сумму 35 млн рублей», - огласил решение судья.

Мессенджер признан виновным по пяти протоколам, предусмотренным ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера), пишет «Интерфакс».

10 февраля пресс-служба РКН заявила, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства РФ, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

