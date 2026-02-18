 
Общество

Татьяна Фомченкова: Детям, которые сидят закрытыми дома, даже влюбиться труднее

0

Образование, получаемое в стенах школы, сложно заменить домашним обучением, считает директор Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова. В беседе с корреспондентом ПЛН FM она рассказала, что у семейной формы обучения есть существенные недостатки. 

«На мой взгляд, есть два очень больших минуса в семейном обучении. Первый — это социализация ребёнка. Кружки, секции, театральная, художественная, музыкальная школы всё равно не восполняют того, что современный ребёнок XXI века, конечно, должен социализироваться в обществе. Коллективные творческие дела, учебные навыки, ситуация успеха-неуспеха — это заведомо и формирование личности, и формирование характера в процессе человеческой социализации», - пояснила Татьяна Фомченкова. 

Таким образом, детям, которые не ходят в школу, значительно сложнее налаживать контакты с внешним миром. 

«Я, наверное, могу сказать, что детям, которые сидят закрытыми дома, даже влюбиться труднее. Не то чтобы влюбиться, а испытать эти первые романтические подростковые чувства. Это тоже даёт какой-то слом в душе. Всё это я видела на конкретном примере, который рассказывать не буду», - поделилась директор Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской.

Также, по мнению Татьяны Фомченковой, при семейном обучении сложнее освоить всю школьную программу: «Второй большой минус — прохождение программы. Ребёнок на семейном обучении минимум раз в год должен приписаться в какую-то школу и пройти промежуточную аттестацию в той форме, которую школа представляет ему. Это контрольная работа. Как можно за одну контрольную работу понять, что ребёнок знает, что не знает? Например, мой предмет — литература, который я преподаю ежедневно. Мы учимся читать, разбираться, говорить, писать».

«Если взять историю и психологическую, и образовательную, я хочу сказать, что семейное обучение — не польза для современного ребёнка. Это скорее какой-то эгоистичный и конъюнктурный ход родителей», - подытожила парламентарий. 
Прокомментировать

Пресс-портреты

Фомченкова Татьяна Александровна

Фомченкова Татьяна Александровна

Депутат Псковского областного Собрания.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026