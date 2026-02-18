Татьяна Фомченкова: Детям, которые сидят закрытыми дома, даже влюбиться труднее

Образование, получаемое в стенах школы, сложно заменить домашним обучением, считает директор Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова. В беседе с корреспондентом ПЛН FM она рассказала, что у семейной формы обучения есть существенные недостатки.

«На мой взгляд, есть два очень больших минуса в семейном обучении. Первый — это социализация ребёнка. Кружки, секции, театральная, художественная, музыкальная школы всё равно не восполняют того, что современный ребёнок XXI века, конечно, должен социализироваться в обществе. Коллективные творческие дела, учебные навыки, ситуация успеха-неуспеха — это заведомо и формирование личности, и формирование характера в процессе человеческой социализации», - пояснила Татьяна Фомченкова.

Таким образом, детям, которые не ходят в школу, значительно сложнее налаживать контакты с внешним миром.

«Я, наверное, могу сказать, что детям, которые сидят закрытыми дома, даже влюбиться труднее. Не то чтобы влюбиться, а испытать эти первые романтические подростковые чувства. Это тоже даёт какой-то слом в душе. Всё это я видела на конкретном примере, который рассказывать не буду», - поделилась директор Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской.

Также, по мнению Татьяны Фомченковой, при семейном обучении сложнее освоить всю школьную программу: «Второй большой минус — прохождение программы. Ребёнок на семейном обучении минимум раз в год должен приписаться в какую-то школу и пройти промежуточную аттестацию в той форме, которую школа представляет ему. Это контрольная работа. Как можно за одну контрольную работу понять, что ребёнок знает, что не знает? Например, мой предмет — литература, который я преподаю ежедневно. Мы учимся читать, разбираться, говорить, писать».