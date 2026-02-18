Память воинов-разведчиков почтили на территории псковской школы №21

Память воинов-разведчиков почтили на территории школы №21 города Пскова у мемориальной доски героя России Сергея Самойлова 18 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие посвящено памяти разведчиков 2-ой отдельной бригады спецназа ГРУ, военной части 64044, погибших 21 февраля 2000 года. В торжестве приняли участие депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев, секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов.

«Уважаемые преподаватели, уважаемые ученики, сегодня мы в очередной раз с благодарностью вспоминаем наших героев, наших ребят, которые не вернулись домой. Они отдали самое дорогое за страну, за Родину, за семью, за школу, за город. То, чем каждый из нас дорожит. Помним, что Родина - это семья, Родина - это друзья, это школа, это то, что все мы ценим. Мы все ее ценим, потому что мы ее любим. Память - это то, чем мы должны дорожить. И то, что сегодня мы находимся здесь, это наша обязанность, это наша святая благодарность нашим ребятам. Помните, это нужно не мертвым, это надо живым. Спасибо», - обратился к собравшимся Алексей Севастьянов.

На Руси всегда опирались на три великих устоя: духовную мощь, творческий гений великого русского народа и на доблесть армии, подчеркнул Владимир Воробьев.

«Истинные патриоты Родины готовы пойти даже на самопожертвование во имя счастья и благополучия своего народа. Сегодня мы вспоминаем те события накануне, когда в Россию просочились многочисленные радикальные террористы. И мы помним совершенные ими террористические акты в больницах, в метро, на аэровокзалах, в многоквартирных домах. Гибли ни в чем не повинные люди. Старики, женщины, дети, студенты, школьники. В это тяжелое время нужно было остановить терроризм. И, конечно же, в первую очередь пошла наша армия. Наши воины пошли туда для того, чтобы дать отпор терроризму. Сегодня мы вспоминаем наших героев, которые своей жизнью защитили всех нас. И мы должны помнить об этом. Помнить и чтить их память. Я хочу, ребята, сказать вам: учитесь, получайте достойное образование, становитесь настоящими патриотами нашей великой Родины», - подчеркнул зампредседателя гордумы.

Далее выступил Валерий Филимонов: «Сегодня мы чтим память воинов-разведчиков, которые в тот сложный период защищали целостность Российской Федерации от международного терроризма. Мне приходилось работать с воинами-десантниками, с воинами-разведчиками. Мы, военные вертолетчики, всегда понимали и всегда восхищались подвигом, героической судьбой, героической службой воинов-разведчиков. По нам стреляли, нас сбивали, но мы понимали, что нам в воздухе гораздо легче, может быть, в 100, в 1000 раз легче, чем тем, кто находится на земле в лютый мороз. И вот эти люди, отдавшие свою жизнь за нашу Россию, за наше мирное будущее, совершили подвиг, который заложен в традициях воинов-разведчиков, воинов-десантников. На моей памяти подвиг разведчиков провинции Кандагар в 1987 году, когда один командир группы, старший лейтенант, шел к своему однокашнику на выручку, но не успел. Они тоже стали, как и наши разведчики, героями. Два офицера, два выпускника Рязанского училища. Но один погиб смертью храбрых, второй получил звание героя, потому что он шел на выручку к своему другу. Вот эти традиции мы будем чтить и помнить всегда. Дорогие ребята, те, кто изберет профессию военного, помните об этом подвиге, помните об этом героизме. И если мы будем хранить эту память, эти люди, которые отдали свои жизни, будут живы для нас всегда».

Напомним, 21 февраля 2000 года, после восьмидневного похода по горам с разведывательными целями, около села Харсеной Шатойского района три группы 2-й бригады спецназа (возглавляемые Калининым, Самойловым и Боченковым) общей численностью 25 человек попали в засаду, подготовленную несколькими сотнями боевиков. Все 25 спецназовцев и 8 бойцов из других подразделений, пытавшихся прийти на помощь, погибли, согласно показаниям взятых впоследствии в плен боевиков и жителей села, бандиты потеряли от 70 до 100 человек убитыми.

В память о тех, кто не вернулся с войны, объявили минуту молчания.

Затем состоялось возложение цветов и траурной гирлянды к мемориальной доске Сергея Самойлова.

После возложения мероприятие было продолжено в музее, посвященном павшим воинам.

Использованы фото Псковского регионального отделении партии «Единая Россия» и Александры Мошиной