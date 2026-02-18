 
Общество

Т2 запускает геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro

0

T2, российский оператор мобильной связи, расширил линейку мультиподписок MiXX. Компания представила новую геймерскую опцию MiXX Play Pro. Подписка включает валюту в популярных играх, пополнение Steam без комиссии, безлимитный интернет на мобильные игры, 20 Гб дополнительного трафика на все и доступ к закрытым кибертурнирам.

Фото: Т2

Т2 запускает мультиподписку для геймеров. Предложение сконструировано на базе подписки MiXX и включает релевантные сервисы для получения максимального игрового опыта. В MiXX Play Pro входит безлимитный интернет Т2 на мобильные игры, пополнение Steam без комиссии, доступ к турнирам CyberHero, а также дополнительный пакет трафика 20 Гб.

Кроме этого, пользователь может выбрать любимую игру, в которой будет ежемесячно начисляться игровая валюта. Это легко настроить в любое время пользования подпиской в зависимости от игровых предпочтений. Среди игр, доступных в конструкторе, – PUBG, «Мир Танков», Genshin Impact, Standoff 2, MLBB, Warface и другие.

Подробности по ссылке.

«Мы не впервые выходим в гейм-сегмент, но в этот раз пошли дальше и создали предложение, которое максимально отвечает запросам игроков. Формат подписки MiXX идеально подошел: принцип конструктора отражает ту самую гибкость, которая необходима в игровом опыте геймера. Здесь нет ничего лишнего – только сервисы, которые нужны игрокам: игровые бонусы, интернет без ограничений, дополнительный трафик и другие полезные сервисы», - рассказал директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов. 
«Т2 продолжает усиливать стратегическую модель развития – через создание взаимовыгодной партнерской архитектуры. Игровой сегмент – это возможность для компании расширить периметр продуктового предложения и привлечь интересную для нас цифровую аудиторию. При этом мы стараемся максимально точно учитывать потребности клиентов и тренды, находим наиболее эффективные модели для реализации продуктов. В мультиподписке для геймеров есть принцип агрегации лучших офферов в одной точке и возможность кастомизации – именно это, как показывают исследования, критически важно для современного клиента», - отметил заместитель генерального директора по стратегическому планированию T2 Александр Мнацаканьян. 

Реклама: ООО Т2 Мобайл. Erid: 2SDnjezZYqX  

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026