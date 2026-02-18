Более 20 млн рублей штрафов назначили иностранцам в Псковской области за год

Более 20 млн рублей штрафов назначили иностранцам за нарушение законодательства в Псковской области в 2025 году, сообщил врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по региону Андрей Калинин в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM.

«Что касается нарушений, допускаемых иностранными гражданами на территории РФ. Основные нарушения, конечно же, это нарушения режима пребывания: либо отсутствуют документы, подтверждающие право, дающие право на законное нахождение в Российской Федерации, либо это уклонение от выезда по истечении разрешенного срока временного пребывания. Кроме того, значительную долю нарушений составляет часть 3 статьи 18.9 Кодекса об административных правонарушениях - это предоставление транспортного средства иностранному гражданину, либо предоставление жилого помещения иностранному гражданину, находящемуся на территории Российской Федерации с нарушением установленных прав», - сказал Андрей Калинин.

Третье наиболее распространенное нарушение - это неисполнение обязанностей, возложенных на принимающую сторону в связи с осуществлением миграционного учета.

Андрей Калинин уточнил, что по нарушению режима пребывания выявлено 403 административных правонарушений за прошлый год.