Более 20 млн рублей штрафов назначили иностранцам в Псковской области за год

Более 20 млн рублей штрафов назначили иностранцам за нарушение законодательства в Псковской области в 2025 году, сообщил врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по региону Андрей Калинин в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM.
«Что касается нарушений, допускаемых иностранными гражданами на территории РФ. Основные нарушения, конечно же, это нарушения режима пребывания: либо отсутствуют документы, подтверждающие право, дающие право на законное нахождение в Российской Федерации, либо это уклонение от выезда по истечении разрешенного срока временного пребывания. Кроме того, значительную долю нарушений составляет часть 3 статьи 18.9 Кодекса об административных правонарушениях - это предоставление транспортного средства иностранному гражданину, либо предоставление жилого помещения иностранному гражданину, находящемуся на территории Российской Федерации с нарушением установленных прав», - сказал Андрей Калинин.
Третье наиболее распространенное нарушение - это неисполнение обязанностей, возложенных на принимающую сторону в связи с осуществлением миграционного учета.
Андрей Калинин уточнил, что по нарушению режима пребывания выявлено 403 административных правонарушений за прошлый год.
«В целом по главе 18 КоАП РФ нами наложены штрафы на общую сумму более 20 миллионов рублей. И взыскано порядка 15 миллионов рублей», - заключил врио начальника управления.