Восемь человек в Псковской области наградили медалью «80 лет Победы»

Церемония награждения по итогам празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества прошла в актовом зале здания правительства Псковской области 18 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Награды вручил губернатор Михаил Ведерников в рамках заседания организационного комитета.

На церемонии вручили памятные медали и благодарности от Российского организационного комитета «Победа». Всего наградили 25 человек: восемь получили памятную медаль «80 лет Победы» за значительный вклад в организацию мероприятий, мемориальную работу и патриотическое воспитание, а остальные были удостоены благодарностей за активное участие в подготовке и проведении празднования.

Медалями награждены, в частности, художник, член Союза художников России Олег Александров; декан социально-гуманитарного факультета, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков; председатель Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов; директор Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Мультах; поэт, член Союза писателей России Валерий Мухин; главный редактор многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко; председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов и профессор кафедры отечественной истории Псковского государственного университета Анатолий Филимонов.

Благодарностями отмечены глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин; руководитель молодежного добровольческого патриотического проекта «Укрепрайон» Владимир Бумаков; глава города Пскова Борис Елкин; руководитель Псковской общественной организации «Военно-исторический клуб "Моторы Победы"» Вячеслав Иванов; писатель, поэт, журналист, член Союза писателей России Андрей Канавщиков; экс-председатель Собрания депутатов Пушкиногорского района Николай Иванов; глава Себежского района в период с 2010 года по 2025 год Леонид Курсенков; начальник отдела социальной поддержки ветеранов и социального обслуживания на дому министерства социальной защиты Псковской области Ирина Мозгачева; начальник штаба Псковского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Михаил Рыбчинский; художник, член Союза художников России Владимир Травкин.

Награждение прошло в торжественной обстановке, губернатор Михаил Ведерников лично вручал медали и благодарности.