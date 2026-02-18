Почетными гражданами в Псковской области в 2025 году признаны 46 ветеранов

В Псковской области 46 ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звания почётных граждан в 2025 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания организационного комитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа».
Заседание сегодня проводит губернатор Псковской области Михаил Ведерников с целью подведения итогов мероприятий, посвященных празднованию в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества.
По поручению президента 46 фронтовикам, прошедшим через огонь войны, присвоены звания почётных граждан. Кроме того, в различных тематических мероприятиях были задействованы представители всех ветеранских организаций, а это порядка 70 000 человек.
«Многое сделано и для сохранения исторической памяти. В ходе экспедиции поисковики подняли останки 780 воинов Красной Армии. Территориальные общественные самоуправления привели в порядок около 30 воинских захоронений. Участники специальной военной операции по всему региону проводили "Уроки мужества" в школах, отвечали детям на самые сложные и важные вопросы», - продолжил Михаил Ведерников.
Масштабная событийная программа охватила более 100 000 человек, уточнил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что достигнутые результаты стали основой для дальнейшего развития ветеранской поддержки и патриотического воспитания в Псковской области.
