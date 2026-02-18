 
Почетными гражданами в Псковской области в 2025 году признаны 46 ветеранов

В Псковской области 46 ветеранам Великой Отечественной войны присвоили звания почётных граждан в 2025 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания организационного комитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа». 

Заседание сегодня проводит губернатор Псковской области Михаил Ведерников с целью подведения итогов мероприятий, посвященных празднованию в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества. 

«Подведём итоги Года защитника Отечества. Начать хочу со слов благодарности в адрес всех, кто принимал участие в этой непростой, но крайне важной работе. Не будет преувеличением сказать, что это был самый результативный год по масштабности и глубине вовлечённости в объявленную нашим президентом государственную тему. Прежде всего мы уделили особое внимание всем нашим ветеранам Великой Отечественной войны и в части прямой финансовой помощи, и в части социального обслуживания», - сказал губернатор.

По поручению президента 46 фронтовикам, прошедшим через огонь войны, присвоены звания почётных граждан. Кроме того, в различных тематических мероприятиях были задействованы представители всех ветеранских организаций, а это порядка 70 000 человек.

Отдельные слова благодарности глава региона адресовал молодёжи: «60 000 ребят участвовали в активностях, реализовывали грантовые проекты, помогали готовить мероприятия - от выдачи георгиевских ленточек до проведения "Бессмертного полка". 700 волонтёров блестяще отработали в течение всего года и показали очень высокий уровень подготовки».

 

«Многое сделано и для сохранения исторической памяти. В ходе экспедиции поисковики подняли останки 780 воинов Красной Армии. Территориальные общественные самоуправления привели в порядок около 30 воинских захоронений. Участники специальной военной операции по всему региону проводили "Уроки мужества" в школах, отвечали детям на самые сложные и важные вопросы», - продолжил Михаил Ведерников. 

Масштабная событийная программа охватила более 100 000 человек, уточнил губернатор. 

Глава региона подчеркнул, что достигнутые результаты стали основой для дальнейшего развития ветеранской поддержки и патриотического воспитания в Псковской области.

