Жительнице Новоржева назначили штраф за использование найденной банковской карты

Пушкиногорский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Новоржева, обвиняемой в совершении тайного хищения чужого имущества с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области. 

Из материалов уголовного дела следует, что в июне прошлого года подсудимая, проходя около магазина «Fix Price», обнаружила на асфальте банковскую карту, имеющую встроенную систему бесконтактного способа проведения операции. Женщина забрала себе карту и оплатила покупки в аптеке и магазине «Красное&Белое», причинив владельцу карты имущественный вред на сумму 1886 рублей 54 копейки.

Подсудимая виновной себя признала полностью, добровольно возместила имущественный ущерб, причиненный в результате преступления. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

