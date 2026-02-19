В Пскове перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в хищении продуктов из «Ленты»

Первым заместителем прокурора города Пскова утвержден обвинительный акт в отношении местной жительницы, совершившей хищение продуктов питания в одном из магазинов сети «Лента». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Проведенным дознанием установлено, что псковичка 29 ноября 2025 года, находясь в одном из магазинов сети «Лента», решила похить продукты питания для своего употребления, объясняя это нехваткой денежных средств, которые находились при ней. В связи с чем, она набрала различных продуктов питания, сложила их в свой пакет и вышла из помещения магазина.

Ее супруг удивился большому количеству продуктов, приобретенных за небольшую сумму денежных средств, на что злоумышленница заверила, что все они приобретены в связи с внезапной распродажей в магазине. Однако спустя несколько дней женщина была задержана сотрудниками полиции, которые сопроводили ее в отдел. Там женщина созналась в краже и написала явку с повинной.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до двух лет.