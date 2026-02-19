Аэропорт Пскова открыт на взлет и посадку, но рейс задерживается

Аэропорт Пскова открыт на взлет и посадку, однако вылет самолета рейсом Москва—Псков задерживается.

Причина задержки, судя по обстановке в московских аэропортах, — погодные условия. В столице снова аномальный снегопад. На этот момент время вылета — 8:20.

Напомним, аэропорт в Пскове был закрыт сегодня ночью на взлет и посадку из-за опасности атаки БПЛА. В Великих Луках минувшей ночью, 19 февраля, в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами на Великолукской нефтебазе. Оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что экстренные службы выехали на место незамедлительно. Для координации действий была развернута постоянно действующая оперативная группа при комиссии по ЧС. На место происшествия выдвинулись начальник Главного управления МЧС по Псковской области Алексей Лаврухин и руководитель аппарата правительства Андрей Вьюнов.

«Угрозы повторной атаки настоящий момент нет. Вместе с тем, убедительно прошу - не приближайтесь к месту происшествия, не мешайте работе оперативных служб. Напоминаю единый телефон 112», - предупредил губернатор.