Походка до блокировки доведет: названы новые сценарии применения биометрии

Набор биометрических данных и способы их использования могут значительно расшириться к 2030 году. Кроме уже привычных биометрических платежей по лицу, компании будут массово использовать данные о походке и жестах пользователей, чтобы усилить их финансовую защиту или диагностировать болезни на ранней стадии. Об этом рассказал заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

К поведенческой биометрии относятся такие свойства человека как походка, жесты, мимика, почерк, взаимодействие с персональным компьютером и мобильным устройством, область интересов в интернете и пр.

Кредитные организации в целях антифрода могут анализировать поведение клиентов при совершении онлайн-операции: скорость набора номера карты, угол наклона телефона, интенсивность нажатий на экран телефона. В случае, если мошенник получит данные карты, то его манера поведения в приложении банка или на сайте онлайн-магазина будет радикально отличаться от клиента, в результате чего транзакция будет заблокирована. Эти же данные могут помочь банкам понять, что их клиент совершает операции, находясь под влиянием мошенников.

Смартфоны или умные часы могут автоматически заблокироваться, если изменится походка носителя. Это будет означать, что устройством завладел другой пользователь. Также смартфон или ноутбук могут заблокировать сессию, если поменяется стиль печати – его темп, ритм и сила нажатия на клавиши или экран.

Развитие могут получить еще два типа биометрии: венозный рисунок ладони и радужка глаза. Ладонь может использоваться для оплаты покупок и прохода в организации. Преимущества биометрии по радужке глаза в том, что с ее помощью можно распознавать человека на расстоянии от нескольких метров, то есть не надо подходить близко к сканеру. Это удобно для получения доступа к банковским ячейкам, посадки на авиарейсы и поезда, открытия запертых дверей в дома или офисы.