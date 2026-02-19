 
Общество

Потерпевшая по делу экс-ректора ПсковГУ Ильиной: Мы работали 24/7

«Я считаю, что премии выплачивались мне за работу», - заявила потерпевшая по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной - первый проректор Ольга Серова в ходе допроса 19 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

«В основном я передавала в районе 100 тысяч, в первый раз чуть больше. Я могу сказать, что мы работали 24/7, очень часто задерживались на работе. Реальный отпуск мог состояться только в том случае, если ты находился вне территории Псковской области, если отпуск был две недели, то одна из них точно проходила в рабочей обстановке. Поэтому я считаю, что данные премии выплачивались мне за работу», - сказала Ольга Серова.

Суммарно Ольга Серова передала экс-ректору порядка 700 тысяч рублей. Она пояснила, что осознавала неправомерность таких действий, но опасалась за наступление негативных последствий.  

Передача средств проходила крупными купюрами в основном в кабинете ректора. 

Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

