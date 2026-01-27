Часть надбавок за «сложность и напряжённость труда» Ильина забирала у сотрудников

В Псковском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной. Она обвиняется по 16 эпизодам по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Один из эпизодов касается неправомерных выплат, которые частично были забраны у начальника управления хозяйственного и сервисного обеспечения ПсковГУ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По версии следствия, в 2023 году с марта Ильиной были организованы незаконные начисления в виде надбавок за «сложность и напряжённость труда». Часть этой суммы была выплачена самой Наталье Ильиной. Аналогичная схема применялась и в отношении другой сотрудницы университета. Ей также неправомерно начислялись дополнительные надбавки и премии, в том числе за выполнение госзадания.

Напомним, еще один из эпизодов обвинения в превышении должностных полномочий — требования от директора института медицины отдать часть премий и стимулирующих выплат. Ущерб по этому эпизоду оценивается в 1 миллион 450 тысяч рублей.

Другой эпизод — требования от начальника управления кадровой работы отдать часть премий и стимулирующих выплат.

Ранее сообщались подробности по обвинению Ильиной в мошенничестве в особо крупном размере.



Отметим, 4 декабря 2025 года Псковский городской суд изменил меру пресечения экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Обвиняемая находилась под стражей с 8 апреля 2025 года, в декабре переведена под домашний арест. Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 год.

Сегодня суд начал рассматривать уголовное дело по существу.