СберБанк Онлайн: 15 лет трансформации и удобства для 84 млн пользователей

15 лет назад, когда только начиналось активное распространение смартфонов и мобильного интернета, все финансовые задачи — от переводов до консультаций — можно было решить лишь при личном визите в офис банка. Очереди, бумажная работа и необходимость писать заявления вручную были привычным делом для большинства клиентов.

Сегодня приложением СберБанк Онлайн пользуются более 84 млн человек ежемесячно, из них свыше 44 млн заходят в сервис каждый день. Это не просто самое масштабное, но и первое финансовое приложение в стране, которое за 15 лет проделало огромный путь — от простых онлайн‑операций до полноценной экосистемы сервисов.

С момента запуска в 2011 году СберБанк Онлайн постоянно развивался, предлагая пользователям всё больше возможностей. Сегодня в приложении насчитывается более 500 продуктов и сервисов.

Особое внимание в последние годы уделялось трансформации пользовательского опыта. Базу для изменений заложили в 2022 году, переместив накопительные и инвестиционные продукты на отдельный экран — это стало отправной точкой для создания концепции пространств, подчинённых не продуктовой логике, а клиентским потребностям. К 2025 году завершилась масштабная «перестановка мебели» в приложении. Теперь пользователи видят пять базовых экранов, разработанных для упрощённой навигации:

Главный экран — баланс по картам, переводы за пару секунд по России и возможность отправлять деньги за рубеж, история операций с информацией о начисленных или списанных бонусах Спасибо и другие сценарии, которые важно держать под рукой;

Накопления — вклады, счета и инвестиции, а для премиальных клиентов — виджеты доходности;

Для жизни — выгодные предложение и сервисы для любых жизненных ситуаций: отпуск, досуг, еда, здоровье и другие аспекты повседневной жизни;

Платежи — быстрая оплата услуг: от мобильной связи, ЖКУ и штрафов до пополнения игровых аккаунтов и Apple Card. Здесь же собраны сервисы для дома и авто;

Кредиты — управление действующими кредитами, предстоящие платежи, возможности для получения дополнительных средств от банка и проверка кредитной истории.

При этом пользователь может по своему желанию настроить интерфейс приложения: изменить порядок продуктов на экранах, просто зажав нужный элемент пальцем и переместив в удобное место, установить персональный фон (например, из коллекции Русского географического общества) или даже задать индивидуальное обращение. Как показывают данные, многие клиенты предпочитают варианты вроде «Добрый день, Царь/Царица». Также доступны функциональные опции, такие как скрытие редкоиспользуемых сервисов.

За год, с момента запуска, раздел «Для жизни», где собраны сервисы экосистемы Сбера, продемонстрировал впечатляющую динамику. Клиенты воспользовались им более 50 млн раз. Кроме того, около 30 млн человек персонализировали своё приложение, адаптировав функционал СберБанк Онлайн под индивидуальные потребности.

Среди тех, кто меняет настройки, популярнее всего минимальная перестановка разделов: например, поднятие переводов выше истории операций или изменение порядка расходов. Есть и заметная группа минималистов — десятки тысяч пользователей сократили экран до одного кошелька или оставили только самые нужные функции.

«Приложению СберБанк Онлайн исполнилось 15 лет — это невероятный путь, который мы прошли вместе с нашими пользователями. Сегодня большинство финансовых задач решается в несколько кликов: от перевода денег до комплексного финансового планирования. Мы создали продукт, который уже умеет подстраиваться под потребности пользователя — и продолжаем двигаться к главной цели: сделать приложение по-настоящему персональным помощником», - рассказала директор дивизиона СберБанк Онлайн Ксения Баринова.

СберБанк Онлайн — это не просто банковское приложение, а помощник, который развивается вместе с пользователями и становится центром их цифровой жизни. Он органично объединяет финансовые операции, бытовые услуги и индивидуальные рекомендации, формируя целостный пользовательский опыт. Дальнейшее развитие направлено на создание максимально интуитивного интерфейса, способного предугадывать потребности пользователя и решать задачи с минимальным количеством действий.

По материалам пресс-служба Сбербанка

