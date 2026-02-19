Суд оставил в силе решение об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp*

Московский городской суд признал законным решение суда первой инстанции, который прекратил производство административного дела об ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Изображение создано с помощью нейросети

В конце декабря в Таганский районный суд Москвы поступил иск от Константина Ларионова, также представляющего интересы еще более чем ста лиц, о признании незаконным решения об ограничении звонков. Тогда суд прекратил производство по делу, поскольку посчитал, что Константин Ларионов не имеет право подавать иск в защиту владельцев мессенджеров, пишет РБК.

При рассмотрении апелляции на прекращение производства суд оставил решение Таганского суда в силе. «Апелляционная коллегия по административным делам оставила решение суда первой инстанции без изменения», — говорится в сообщении.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в иностранных мессенджерах, объяснив ограничения методом борьбы с мошенниками и невыполнением WhatsApp* требований российского законодательства.

