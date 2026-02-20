«Календарь памятных дат и праздничных дней Псковской области»: День памяти разведчиков 2-й бригады спецназа

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Календарь памятных дат и праздничных дней Псковской области». Проект, в котором мы рассказываем вам о днях календаря с особым смыслом для жителей Псковщины, реализуется автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.

Новый выпуск будет посвящен Дню памяти военнослужащих 2-й отдельной бригады специального назначения, который отмечается в нашем регионе 21 февраля. Эта трагическая дата является эхом второй Чеченской войны – конфликта, который произошел в тяжелые для новейшей истории нашей страны годы.

Начало программы в 18.21.