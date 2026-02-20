Бойцы и ветераны студенческих отрядов отметили 60-летие трудового движения в регионе

Праздничный вечер, посвящённый 60-летию движения студенческих отрядов Псковской области, прошёл в псковском Доме офицеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Юбилей собрал в одном зале тех, кто недавно присоединился к главному трудовому движению российской молодёжи, и тех, чьи нашивки на «бойцовках» хранят историю десятилетий. Поздравить бойцов студенческих отрядов разных поколений пришли и официальные лица. От Псковского областного Собрания депутатов мероприятие посетил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Первым выступил министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев. Он назвал 60-летний путь псковских студотрядов «летописью длиною в жизнь».

«Сегодня мы видим новый этап студенческих отрядов в регионе. Этап настоящего процветания. Мы видим, насколько движение востребовано среди молодёжи, насколько оно динамично развивается, а самое главное – вливаются всё новые и новые люди», – сказал Дмитрий Яковлев.

Министр напомнил о тёплой встрече участников движения с главой региона Михаилом Ведерниковым, которая прошла перед началом мероприятия в Доме офицеров, а затем зачитал приветственный адрес первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

«Пусть ваш труд всегда будет почётен, пусть дружба, рождённая в отрядах, остаётся с вами на всю жизнь, а впереди ждут только самые масштабные и яркие проекты. Пусть знамя студенческих отрядов Псковской области всегда реет высоко», – пожелала вице-губернатор.

Министр вручил активистам трудового движения благодарственные письма.

К поздравлениям и награждению присоединилась руководитель регионального центра молодёжи и общественных инициатив Елизавета Зайцева. Она отметила, что у современной молодёжи огромное количество возможностей развиваться и найти своё дело жизни: «Не теряйте свой внутренний огонёк, который привёл вас когда-то в организацию "Российские студенческие отряды" и который каждый раз отправляет вас на трудовые подвиги».

Депутат областного Собрания Алексей Севастьянов обратился к «ветеранам студотрядов и героям сегодняшнего дня» не только как парламентарий, но и как активный участник движения студенческих отрядов 1988-1991 годов. «Нам повезло в этой жизни быть участниками студенческих отрядов. Мы с большой теплотой вспоминаем эти годы. Самое главное – это время прошло с большой пользой. Пользой для страны, пользой для себя. Ведь труд крут», – завершил выступление Алексей Севастьянов, процитировав девиз «Российских студенческих отрядов». Парламентарий вручил ветеранам движения благодарности Псковского областного Собрания депутатов, а также благодарственные письма секретаря псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

О новом витке в развитии трудового движения, где наряду со студентами первый опыт получают и школьники, рассказала проректор по молодёжной политике и воспитательной работе Псковского государственного университета Светлана Воднева. Специалист отметила, что псковские студенческие отряды работают не только в регионе, но и на больших федеральных площадках, а с недавнего времени – и в международном российско-белорусском отряде.

В ходе праздничного вечера прозвучало ещё много добрых слов, тёплых воспоминаний и пожеланий развитию молодёжного трудового движения студенческих отрядов.

Напомним, движение студенческих отрядов в регионе берёт начало в 1954 году, когда первые псковичи уехали на целину. В 1966 году был создан первый областной штаб. Сейчас региональное отделение насчитывает более 1300 активистов. В 2025 году 32 отряда дали возможность трудоустроиться 534 студентам.