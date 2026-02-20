Сильного снегопада в Псковской области не ожидается — синоптик

Сильного снегопада, в частности, в южной части Псковской области в ближайшее время не ожидается. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо‑Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы не ожидаем у себя сильного снега ни в какой части области. Завтра еще день преимущественно без осадков, но вот послезавтра, то есть 23 февраля, мы ожидаем небольшой умеренный снег, в зависимости от района. Но сильный снег не прогнозируется», - отметила Тала Нещадимова.

Она добавила, что на Масленицу ожидается солнечная погода.

«На Масленицу: в субботу будет хорошая погода, солнечная. В воскресенье как раз постепенно начнет натекать снег. В южной части области он будет больше умеренный. В северной части - небольшой», - заключила синоптик.