Сильного снегопада в Псковской области не ожидается — синоптик

Сильного снегопада, в частности, в южной части Псковской области в ближайшее время не ожидается. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо‑Западное УГМС» Тала Нещадимова.
Она добавила, что на Масленицу ожидается солнечная погода.
«На Масленицу: в субботу будет хорошая погода, солнечная. В воскресенье как раз постепенно начнет натекать снег. В южной части области он будет больше умеренный. В северной части - небольшой», - заключила синоптик.