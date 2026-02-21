Сергей Вострецов: Частные педагоги работают в не менее сложных условиях, чем их коллеги в бюджетных учреждениях

В России обсуждается предложение о предоставлении педагогам частных образовательных организаций равные права на досрочный выход на пенсию по сравнению с коллегами из государственных и муниципальных учреждений. Сегодня педагоги, проработавшие с детьми не менее 25 лет, имеют право на досрочную страховую пенсию по старости. Это правило закреплено в законодательстве и учитывает особый характер труда: высокую эмоциональную и психологическую нагрузку, постоянный контакт с детьми, ответственность за их развитие и здоровье. Однако на практике многие педагоги частного сектора сталкиваются с отказами в признании стажа льготным. Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов активно поддержал данное предложение, подчеркнув важность защиты интересов всех работников сферы образования независимо от типа работодателя.

«Мы в СОЦПРОФ давно говорим о том, что педагогический труд — это не про вывеску на здании, а про реальную ежедневную работу с детьми, которая требует огромных душевных и физических сил. Частные педагоги, репетиторы, воспитатели в негосударственных детских садах и центрах часто работают в не менее сложных условиях, чем их коллеги в бюджетных учреждениях, а порой и в более напряжённом ритме — без фиксированных отпусков, с индивидуальной ответственностью перед родителями и детьми. Несправедливо лишать их права на досрочную пенсию только потому, что работодатель зарегистрирован как коммерческая структура. Мы полностью поддерживаем инициативу по уравниванию прав и призываем Минтруд и Социальный фонд России оперативно внести необходимые изменения в нормативные акты. Это не просто техническая правка — это вопрос социальной справедливости и уважения к профессии учителя в целом. Если мы хотим сохранить престиж профессии и привлечь в неё молодых специалистов, такие шаги просто необходимы. Нельзя допускать, чтобы тысячи педагогов выходили на пенсию позже только из-за бюрократических формальностей».

Инициатива уже получила широкий отклик в профессиональном сообществе. Многие педагоги отмечают, что подобное уравнивание прав могло бы не только восстановить справедливость, но и стимулировать развитие частного образования, сделав его более привлекательным для квалифицированных кадров. В ближайшее время ожидается официальный ответ от Минтруда России, а профсоюзы СОЦПРОФ, намерены внимательно следить за развитием ситуации и отстаивать интересы работников образования на всех уровнях.