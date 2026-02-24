 
Общество

Зарплаты педагогов и воспитателей считают недостаточными 24% псковичей — опрос

Граждане считают, что на рынке труда явно недооценен труд работников в сферах образования и медицины, производства и строительства. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Зарплаты педагогов и воспитателей считают недостаточными 24% псковичей, зарплаты врачей, фельдшеров и медсестер — 18%.

10% опрошенных уверены, что следует больше платить квалифицированным рабочим на заводах и стройках. 6% горожан за то, чтобы повысить заработки уборщиков и дворников. Каждый двадцатый отметил невысокие оклады инженерных работников, еще 5% — продавцов и кассиров. 3% считают недооцененным труд бухгалтеров. Также 3% заявили, что на российском рынке труда недооценены вообще любые виды работ. 2% говорили о низких зарплатах занятых в бюджетной сфере.

Мужчины чаще критиковали зарплатную политику работодателей в отношении рабочих и ИТР. Женщины же чаще называли недооцененным труд учителей, медиков, продавцов и бухгалтеров.

