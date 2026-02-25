Назад в нравственность

Подмена понятий, искажение смыслов и борьба мнений происходят примерно столько же, сколько существует человечество как явление.

Путь поиска и провозглашения истины долог и тернист для всякого человека. Еще неисповедимее эти пути у государства. Сейчас мы все являемся свидетелями и участниками не только безраздельного властвования национального мессенджера Max, но и главенства традиционных ценностей над прочими.

Больше никакого несогласованного с официальной нравственностью морального закона внутри! Шутки давно закончились и превращаются в череду законов. Так, уже с 1 марта в российский прокат не пустят фильмы, оскверняющие традиционные ценности. Будет введена и узаконена практика доносов граждан: если кому-то славным пятничным вечером покажется, что фильм или сериал, включенный под ужин, дискредитирует самое сокровенное в душе, то такой чуткий зритель может оформить свою жалобу на контент в произвольной форме. Поклеп рассмотрят специально обученные люди, возможно, удовлетворят, и тогда площадку, распространяющую тлетворное синема, вежливо попросят немедленно убрать срам с глаз долой.

Интересно получается, человек САМ искал, что ему посмотреть, САМ смотреть начал, а пострадают площадка и другие пользователи. А вдруг ему показалось? Можно разложить на косточки любой фильм, даже классический советский, и сказать, что он дискредитирует понятие крепкой семьи, например. Только выпуски новостей остаются добропорядочным гражданам, да и то не по всем каналам (или вернутся те самые видеокассеты). Интересно, когда-нибудь начнут штрафовать самих доносчиков за то, что они посмотрели фильм не с теми понятиями? Может, в этом и смысл закона…

В любом случае, мы будем вынуждены узнать, что ждет впереди. С героями диванного фронта, отсеивающими вредоносное видео, тоже обязательно познакомимся: сейчас модно помогать государству избавляться от всякого зла, особенно виртуального. Люди гордятся тем, что на что-то или кого-то жалуются. Это называется активная жизненная позиция. Они объединяются в общественные движения, разделяя, властвуя, карая. Почему славным активным людям не приходит в голову мысль идти мыть подъезды, убирать улицы или нести женщинам тяжелые сумки – другой вопрос. Тут уж к чему душа лежит! Всегда можно сказать, что что-то в своде традиционных ценностей не написано, потому не обязательно к исполнению.

Утвержденный закон рождает чудовищ - Роскомнадзор предложил запретить изображение героев аниме и западной культуры и заменить их на русских богатырей. В Минпросвещения решили не отставать и сказали, что создадут для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям. И одна идея, и другая призваны привить детям любовь к родной истории, родным традициям и т.д. и т.п. Почему любовь к чему-то одному обязательно должна агрессивно выжить остальные явления мировой культуры – глубочайшая загадка. Илья Муромец, Человек-паук и Эл Лоулиет не смогут вместе существовать в сознании ребенка? Смелость, отвага и сила теперь имеют национальность? Любовь, надежда и вера, получается, тоже... Удивительные открытия, которые, пожалуй, не снились ни одному философу, разве только в кошмарах.

Меняющаяся реальность, новые законы и инициативы рождают разного рода напряжение в обществе: от радостного возбуждения до нескрываемого неудовольствия. Каждый житель Российской Федерации вправе разобраться со своими внутренними ощущениями самостоятельно и при этом спать спокойно, ведь законотворцы практически исключили один из вариантов конца света - восстание машин! Разработчиков искусственного интеллекта хотят обязать строго исполнять закон о традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Так что если Терминатор и придет, то точно не за всеми.

Дина Дабришюте