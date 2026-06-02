Александр Козловский: Книга «Лики СВО» – искренний и глубокий рассказ о людях

Фонд «Земляки» и партийный проект «Единой России» «Историческая память» поддержали переиздание книги великолукского журналиста Андрея Канавщикова «Лики СВО». Накануне в Великих Луках состоялась презентация дополнительного тиража в 500 экземпляров, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

Парламентарий напомнил, что в начале марта в Великих Луках он встречался с матерями и вдовами героев – участников специальной военной операции. По его словам, разговор получился искренним, непростым и очень важным. Участники встречи говорили о поддержке семей, о сохранении памяти и о том, как важно не дать времени стереть имена тех, кто отдал жизнь за Родину.

«Тогда ко мне обратилась Оксана Шутренкова – вдова участника СВО Станислава Федотова. Она рассказала о книге "Лики СВО", автором которой является наш земляк, великолукский писатель и журналист Андрей Канавщиков. Она попросила помочь увеличить тираж издания, чтобы книга смогла попасть в семьи бойцов, библиотеки, школы, колледжи, музеи и к тем людям, для которых память о наших героях имеет особое значение», – отметил Александр Козловский.

Депутат добавил, что эта просьба не могла остаться без ответа. Так книга получила новую жизнь.

«Книга Андрея Канавщикова – это не просто сборник очерков и стихов. Это искренний и глубокий рассказ о людях, которые в трудный для страны момент сделали свой выбор и остались верны присяге, своим товарищам и Родине. На страницах книги оживают судьбы наших современников, наших земляков. Здесь есть место и подвигу, и боли утраты, и огромной любви к близким, которая помогает преодолевать самые тяжелые испытания. Особенно важно, что книга сохраняет не только факты и события, но и человеческую память – живую, настоящую, наполненную голосами родных, воспоминаниями друзей и сослуживцев. За каждой страницей стоят судьбы людей, которых мы должны помнить и которыми вправе гордиться», – подчеркнул парламентарий.

На презентации в зале собрались матери и жены, дети героев. Это семьи защитников Отечества, которые, несмотря на все испытания, показывают удивительную силу духа, бережно хранят память о своих родных и передают ее следующим поколениям. «Их слова невозможно слушать без волнения. Это память, которая объединяет всех нас», – добавил Александр Козловский.

Мероприятие также поддержали школы, колледжи, вузы, ветеранские организации, духовенство, городское отделение фонда «Защитники Отечества», музеи, библиотеки и «все те, кому дорога память о наших героях».

«Спасибо всем и каждому за неравнодушие! Низкий поклон Татьяне Щеблыкиной – матери героически погибшего Романа Щеблыкина, а также матерям участников СВО и волонтерам за проникновенное исполнение песни "Ах, мой сынок". Зал по праву приветствовал их стоя. Рад, что благодаря общим усилиям книга получила новую жизнь. Сегодня ее экземпляры переданы семьям участников СВО, образовательным учреждениям, библиотекам, музеям и общественным организациям. Память живет, пока мы бережно храним истории людей, которые стали примером мужества и настоящего служения своей стране», – резюмировал депутат.

Помимо этого, Александр Козловский на встрече вручил медаль Суворова бойцу Сергею Филиппову. По словам парламентария, он был мобилизован в 2022 году, попал в 1009-й полк. В 2023 году на штурме пулеметной точки на Купянском направлении получил ранение. Сейчас состоит в Ассоциации ветеранов СВО города Велики Луки, является активным участником партийного проекта «Единой России» «Сила единства». «Низкий поклон за службу и верность Отечеству», – поблагодарил депутат.