Александр Козловский: Книга «Лики СВО» – искренний и глубокий рассказ о людях

Фонд «Земляки» и партийный проект «Единой России» «Историческая память» поддержали переиздание книги великолукского журналиста Андрея Канавщикова «Лики СВО». Накануне в Великих Луках состоялась презентация дополнительного тиража в 500 экземпляров, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах
Парламентарий напомнил, что в начале марта в Великих Луках он встречался с матерями и вдовами героев – участников специальной военной операции. По его словам, разговор получился искренним, непростым и очень важным. Участники встречи говорили о поддержке семей, о сохранении памяти и о том, как важно не дать времени стереть имена тех, кто отдал жизнь за Родину.
Депутат добавил, что эта просьба не могла остаться без ответа. Так книга получила новую жизнь.
На презентации в зале собрались матери и жены, дети героев. Это семьи защитников Отечества, которые, несмотря на все испытания, показывают удивительную силу духа, бережно хранят память о своих родных и передают ее следующим поколениям. «Их слова невозможно слушать без волнения. Это память, которая объединяет всех нас», – добавил Александр Козловский.
Мероприятие также поддержали школы, колледжи, вузы, ветеранские организации, духовенство, городское отделение фонда «Защитники Отечества», музеи, библиотеки и «все те, кому дорога память о наших героях».
Помимо этого, Александр Козловский на встрече вручил медаль Суворова бойцу Сергею Филиппову. По словам парламентария, он был мобилизован в 2022 году, попал в 1009-й полк. В 2023 году на штурме пулеметной точки на Купянском направлении получил ранение. Сейчас состоит в Ассоциации ветеранов СВО города Велики Луки, является активным участником партийного проекта «Единой России» «Сила единства». «Низкий поклон за службу и верность Отечеству», – поблагодарил депутат.
