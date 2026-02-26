Псковской области выделили финансирование на услуги санавиации в 2026 году

Прояснился вопрос о работе санитарной авиации в Псковской области, накануне вызвавший беспокойство после заявления главного врача областной станции скорой помощи Дениса Сачкова. По его словам, финансирование на авиационную медицинскую эвакуацию на 2026 год региону выделены, так что санавиация будет работать. Об этом главврач рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
По словам Дениса Сачкова, использование вертолета будет зависеть исключительно от медицинских показаний и погодных условий. Он подчеркнул, что санитарная авиация — это не такси, а инструмент для спасения самых тяжелых пациентов, которым необходимо быстрое перемещение.
Ранее в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) главврач заявлял, что финансирование услуг санавиации в 2026 году, скорее всего, выделено не будет.