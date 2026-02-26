 
Общество

Псковской области выделили финансирование на услуги санавиации в 2026 году

0

Прояснился вопрос о работе санитарной авиации в Псковской области, накануне вызвавший беспокойство после заявления главного врача областной станции скорой помощи Дениса Сачкова. По его словам, финансирование на авиационную медицинскую эвакуацию на 2026 год региону выделены, так что санавиация будет работать. Об этом главврач рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

 

«Финансирование предоставляет федеральный бюджет в бюджет региона. И оно, насколько я знаю, предоставлено», — пояснил главврач. 

По словам Дениса Сачкова, использование вертолета будет зависеть исключительно от медицинских показаний и погодных условий. Он подчеркнул, что санитарная авиация — это не такси, а инструмент для спасения самых тяжелых пациентов, которым необходимо быстрое перемещение. 

«В прошлом году было 55 человек, которые подходили по показаниям для эвакуации бортом санитарной авиации. Понимаете, у нас небольшая по протяженности область, расстояние всего 300 километров. Если будут такие пациенты, будем использовать санитарную авиацию, а сейчас мы и наземным транспортом справляемся. Машины скорой помощи транспортируют пациента во все учреждения. Деньги на авиацию есть. Полетит ли вертолет, будет зависеть от пациентов и от погоды», — уточнил специалист. 

Ранее в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) главврач заявлял, что финансирование услуг санавиации в 2026 году, скорее всего, выделено не будет.

