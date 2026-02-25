 
Общество

Итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года России — 2026» подвели в Великих Луках

0

Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2026» подвели в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования города.

Изображение: Управление образования Великих Лук

«Этот конкурс в очередной раз доказал, что в наших школах работают невероятно талантливые, преданные своему делу и творческие педагоги», - отметили в управлении.

Победителем конкурса стал учитель математики инженерно-экономического лицея Дмитрий Евдокимов. Призовые места разделили учитель истории школы №12 Николай Морозов и учитель начальных классов школы №13 Светлана Егорова. Лауреатами конкурса стали учитель английского языка школы №2 Марина Белоус и учитель начальных классов школы №16 Оксана Малышева.

«От всей души поздравляем наших педагогов с этими заслуженными достижениями! Благодарим каждого участника за смелость, за бесценный опыт, которым вы поделились, и за ваше стремление к постоянному развитию. Желаем вам неиссякаемого вдохновения, новых побед и благодарных учеников. Вы — гордость нашего города!» - добавили в управлении.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026