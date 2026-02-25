Итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года России — 2026» подвели в Великих Луках

Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2026» подвели в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования города.

Изображение: Управление образования Великих Лук

«Этот конкурс в очередной раз доказал, что в наших школах работают невероятно талантливые, преданные своему делу и творческие педагоги», - отметили в управлении.

Победителем конкурса стал учитель математики инженерно-экономического лицея Дмитрий Евдокимов. Призовые места разделили учитель истории школы №12 Николай Морозов и учитель начальных классов школы №13 Светлана Егорова. Лауреатами конкурса стали учитель английского языка школы №2 Марина Белоус и учитель начальных классов школы №16 Оксана Малышева.

«От всей души поздравляем наших педагогов с этими заслуженными достижениями! Благодарим каждого участника за смелость, за бесценный опыт, которым вы поделились, и за ваше стремление к постоянному развитию. Желаем вам неиссякаемого вдохновения, новых побед и благодарных учеников. Вы — гордость нашего города!» - добавили в управлении.