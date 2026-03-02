«Гайд-парк»: Наталья Мельникова о работе в Совете Федерации и на территории Псковской области

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Гайд-парк».

Гость студии — сенатор Российской Федерации от Псковской области, член комитета Совета Федерации по социальным вопросам Наталья Мельникова. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о деятельности сенатора на территории Псковского региона.

Какими вопросами сегодня живет Совет Федерации — каков топ-3 главных тем? Бывают ли в верхней палате случаи острых дискуссий, когда профильных министров «песочат» по какой-то теме? Какими актуальными вопросами занимается социальный комитет СФ? Как прошла региональная неделя Натальи Мельниковой в Псковской области?