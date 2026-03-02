На заводе «Титан-Полимер» внедрили современное оборудование для обучения первой помощи

На заводе «Титан-Полимер» состоялось практическое занятие по оказанию первой помощи с использованием современного оборудования, приобретенного для регулярного обучения сотрудников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото здесь и далее: «Титан-Полимер»

В ходе занятия сотрудники прошли теоретический блок и отработали алгоритмы действий при неотложных состояниях. Особенностью занятия стала отработка практических навыков оказания реанимационных воздействий пострадавшему с использованием новейшего оборудования: завод недавно приобрел специальный интерактивный манекен, предназначенный для тренировки персонала в области оказания первой помощи. Интерактивный манекен позволяет контролировать глубину и частоту компрессий, корректность выполнения действий и фиксировать результаты теоретического обучения.

В рамках программы сотрудники подтвердили знания требований к оказанию первой помощи пострадавшим и выполнили практические нормативы. Обучение проводится в соответствии с внутренними регламентами предприятия в сфере охраны труда и направлено на формирование устойчивых навыков реагирования в экстренных ситуациях.

Приобретение специализированного оборудования и проведение плановых тренингов являются частью комплексной программы по обеспечению безопасности производственных процессов и снижению рисков травматизма на предприятии.