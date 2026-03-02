 
Общество

Три работы фотокорреспондента ПЛН вошли в шорт-лист конкурса «Вместе Медиа. Контент»

0

Три работы фотокорреспондента Псковской Ленты Новостей Анны Тягуновой вошли в шорт-лист номинации «Репортажное/документальное фото» конкурса «Вместе Медиа. Контент».

Фотографии с Парада Победы 2025 года, фестиваля «Добрый рок» и Дня знамени Победы в деревне Идрица номинированы в категории «Репортажное/документальное фото» конкурса «Вместе Медиа. Контент».

Итоговая конференция, на которой озвучат имена победителей, состоится 18-21 марта в Санкт-Петербурге. 

Проект «Вместе — радио» создан в 2002 году Фондом независимого радиовещания и задумывался как место общения российских радиожурналистов. Включал в себя конкурс аудиоработ региональных вещателей и образовательную программу для журналистов. Осенью 2015 года проект сменил название на «Вместе медиа». А год спустя к конкурсу «Вместе медиа. Радио» добавляется конкурс онлайн-материалов «Вместе медиа. Онлайн».

Напомним, радиопрограмма «Хайпожоры», выходящая в эфире ПЛН FM (102.6), также вошла в шорт‑лист конкурса «Вместе Медиа. Контент». 

