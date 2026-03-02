 
Общество

В Пскове впервые отметили День наставника и наградили лучших специалистов

2

Торжественное мероприятие, посвященное Дню наставника, состоялось в Корпоративной академии правительства Псковской области 2 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках мероприятия благодарственные письма выдающимся специалистам, внесшим значительный вклад в развитие наставничества, вручил руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов. Он выступил с приветственным словом перед церемонией: «Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем особый день. Я хочу выразить искреннюю благодарность за ваш труд и вклад в воспитание нового поколения сотрудников. Я знаю, как насыщены и интенсивны ваши рабочие графики. Найти время для работы с вашими воспитанниками — это действительно высший пилотаж. Это говорит о ваших замечательных человеческих качествах, которые важны не меньше, чем профессиональные навыки».

Награды получили:

  • Заместитель начальника отдела по вопросам государственной службы и кадров министерства социальной защиты Псковской области Галина Журавлева;
  • Заместитель главы администрации Стругокрасненского муниципального округа - управляющая делами администрации округа Римма Карась;
  • Начальник территориального отдела Себежского района министерства социальной защиты населения Псковской области Любовь Корешкова;
  • Начальник отдела методической работы по обеспечению деятельности аппаратов мировых судей министерства юстиции Псковской области Татьяна Кулакова;
  • Начальник отдела правовой экспертизы правового управления правительства Псковской области Ольга Москвина;
  • Начальник отдела организационной и кадровой работы министерства имущественных отношений Псковской области Ольга Наумова;
  • Заместитель директора АНО ДПО «Корпоративная академия правительства Псковской области» Светлана Пчелкина;
  • Помощник мирового судьи судебного участка №34 города Великие Луки министерства юстиции Псковской области Юлия Трашкова.
 

2 марта в России впервые отмечается профессиональный праздник, учреждённый указом президента от 1 апреля 2025 года «О Дне наставника».

Ранее в Пскове открылся фестиваль наставничества под названием «Наставник не звание, наставник — призвание!».

